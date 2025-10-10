Carlo Díaz apunta a nuevos encuentros con Celso Gamboa, ahora con la DEA

El fiscal general, Carlo Díaz, procurará nuevos encuentros con el abogado Celso Gamboa, con el objetivo agilizar su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por aparente tráfico internacional de drogas.



Para esas futuras reuniones, el jefe del Ministerio Público aspira a que esté presente la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), a fin de que este pueda plantearle beneficios en caso de que acepte ser procesado en el gigante norteamericano.



“Dependemos de la voluntad exclusiva del extraditable, y eso es lo que queríamos en este momento transmitirle, bueno, tanto a la Fiscalía General de la República de Costa Rica, como a la DEA. Y eso es lo que queremos, tener otro acercamiento donde esté ya la DEA también, y que ellos puedan, de alguna manera, exponerle algún tipo de situación a Celso, que, como me preguntaron, le dirigen algún beneficio”, comentó la cabeza del órgano acusador.



Sus declaraciones se dieron en una rueda de prensa improvisada tras un breve y sorpresivo encuentro que tuvo con el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, previo a un juicio que encara en los tribunales del I Circuito Judicial de San José por presunto uso de documento falso.



Díaz hizo ver que quiso aprovechar el traslado de Gamboa para ese primer acercamiento, considerando las fuertes restricciones que este tiene en el Circuito de Alta Contención del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela.

En esa reunión, en la que estuvieron presentes los abogados del extraditable, Natalia Gamboa y Michael Castillo, se plantearon algunas posibilidades para buscar acelerar el envío del exmagistrado a Estados Unidos.

Las alternativas incluyeron, por ejemplo, el sometimiento a procedimientos abreviados en dos procesos que tiene activos para que se haga su entrega temporal. Ello implicaría, sin embargo, que el exministro acepte los cargos que se le atribuyen, cuando en todo momento se ha presentado como una víctima de persecución por parte de la exfiscal general Emilia Navas.

También se mencionó la posibilidad de que Gamboa desista de apelar la orden de extradición dictada el martes anterior; misma que fue adelantada por la defensa, que criticó abiertamente lo resuelto por el juez William Serrano.

Cuestionado entonces sobre cuál sería el beneficio que recibiría el extraditable, Díaz respondió:

“El beneficio lo tendría él que negociara directamente con la DEA. Por eso le digo, es una cuestión que depende mucho de la voluntad de él. Y, llamémoslo así, que pueda él obtener también con el gobierno, bueno, en este caso, con las autoridades jurisdiccionales de los Estados Unidos.

“Esto es parte, incluso, de estos procesos. Ustedes ven que muchos procesos norteamericanos se basan en este tipo de negociaciones, y eso es lo que, de alguna u otra manera, es lo que se pretende, quizás”.

Aun si se alcanzara algún acuerdo para esa agilización, el jefe del Ministerio Público reconoció que el proceso tardaría cuando menos “algunos meses”, mientras culminan los dos procesos pendientes (por presunto tráfico de influencias y supuesto cohecho).

"Sería irresponsable, en realidad, poder dar términos. Igual, aunque él aceptara realizar todo el procedimiento para agilizar esta extradición, los procesos penales van a tardar algunos meses", finalizó Díaz.