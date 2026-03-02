Cáritas inicia recolección de gorros para pacientes del Hospital de Niños

Periodista: Paola Zamora.

La Cáritas Diocesana lanzó la tercera edición consecutiva de su campaña “Caridad Entretejida”, una iniciativa solidaria que pretende recolectar gorritos de lana, materiales o aportes económicos para beneficiar a los pacientes internados en el Hospital Nacional de Niños.

El objetivo principal es brindar abrigo y, sobre todo, acompañamiento emocional a los menores durante su estancia en el centro médico. Según explicó el padre David Solano, cada gorrito representa un gesto de cariño que busca hacer más serena la hospitalización de los pequeños.

Los organizadores detallaron que las prendas deben confeccionarse con un tipo de lana especial, adecuada para evitar alergias o irritaciones en la piel de los niños. Asimismo, pueden elaborarse con distintos tipos de tejido, siempre que cumplan con las recomendaciones para garantizar la comodidad y seguridad de los menores.

Por su parte, Johanna Bellavita recordó que quienes deseen colaborar pueden donar lana o dinero para la confección de los gorros.

¿Quiere colaborar? Repase la información completa en el video adjunto en la portada. La campaña se mantendrá activa durante las próximas semanas, con el llamado a la solidaridad de la ciudadanía para continuar llevando abrigo y esperanza a los menores hospitalizados.