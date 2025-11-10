Caracol gigante africano: “Estamos evitando que plaga llegue a áreas agrícolas”

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) intensifica las acciones de vigilancia y control tras la detección del caracol gigante africano (Lissachatina fulica) en dos comunidades de Heredia, con el objetivo de evitar que esta plaga se propague hacia zonas agrícolas.



Denis Matamoros Rojas, jefe de la Unidad Regional Central Occidental del SFE, conversó con Teletica.com e informó que hasta el pasado viernes se registraban alrededor de 2.200 capturas en las zonas donde se inició el operativo de contención.

“Hasta el pasado viernes, teníamos 2.200 capturas ubicadas en dos localidades, en Mercedes Sur, que fue la primera comunidad donde aparecieron el pasado 21 de octubre, y la comunidad de San Lorenzo, que fue la segunda”, explicó Matamoros.

Declaraciones de Denis Matamoros:

Según Matamoros, actualmente el equipo técnico mantiene 400 puntos de prospección, de los cuales se han identificado cinco positivos en San Lorenzo y 22 en Mercedes Sur. En la segunda localidad se han encontrado unos 350 especímenes, localizados tanto en patios como en jardines de casas.

“El mensaje es claro: no lo manipule. Que nos informen y, a partir de nuestro criterio, actuamos. Las personas no deben rociar ningún líquido hasta que las autoridades competentes emitan la estrategia de control”, advirtió el funcionario.

También recalcó que no se deben usar productos agrícolas, ya que pueden representar riesgos para animales y personas, especialmente niños.



Matamoros señaló que el trabajo del SFE busca impedir que la plaga alcance zonas de cultivo, donde podría generar pérdidas y comprometer la exportación de productos costarricenses.

“Es importante que la gente no se alarme, pero de nuestra funcionalidad lo que estamos evitando es que la plaga llegue a áreas agrícolas y mitigar ese riesgo”, enfatizó Matamoros.

El SFE hizo un llamado a la población para que colabore en la vigilancia ciudadana, reportando cualquier sospecha mediante fotografías que permitan confirmar si se trata del caracol gigante africano.



De acuerdo con la institución, esta especie representa una amenaza para los cultivos y los mercados de exportación, y también puede ser portadora de parásitos que afectan la salud humana. Por ello, se recomienda no aplastar ni desechar los ejemplares en la basura.



Los especialistas del SFE indicaron que San Lorenzo podría ser el punto inicial de contaminación, ya que los caracoles encontrados allí presentan un desarrollo más avanzado que los detectados en Mercedes Sur. En consecuencia, el área de inspección y control será ampliada, estableciendo nuevos anillos perimetrales para determinar si la plaga se ha extendido hacia comunidades vecinas.



En caso de encontrar ejemplares sospechosos puede llamar a los teléfonos 2549-3501, 2549-3652 o 2549-3651, o escribir al correo [email protected], adjuntando una fotografía si es posible.

