Capturan a cuatro costarricenses solicitados en extradición por EE. UU. por tráfico de drogas

En una operación conjunta entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas (PCD), se logró la detención de cuatro costarricenses requeridos en extradición por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.



Según confirmó Randall Zúñiga, director del OIJ, los sospechosos son originarios de la zona sur del país, específicamente de Golfito y Coto Brus, y formarían parte de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas con base en Golfito.

"Entre 2017 y 2020, este grupo habría sido responsable, en apariencia, del transporte de cocaína por vía marítima, aérea y terrestre, utilizando barcos, aviones y furgones de carga para movilizar la droga desde Colombia, a través de Costa Rica, con destino final a Guatemala, México y Estados Unidos", dijo Zúñiga.

Dos de los detenidos fueron identificados como William Iván Ramírez Arguedas, alias “Kimba” o “Rambo”, y Gerardo Castro Muñoz, alias “Lalo” o “Precioso”.