EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Cancillería pide a ticos en México no ir a sitios públicos por oleada de violencia

El Ministerio de Relaciones Exteriores alertó a los nacionales que se encuentran en los estados afectados por la violencia desatada tras la muerte del capo narco Nemesio “El Mencho” Oseguera.

AFP
AFP
Por Paulo Villalobos 23 de febrero de 2026, 8:24 AM

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) pidió a los costarricenses en México resguardarse en sus lugares de residencia o alojamientos.

Lo anterior con ocasión de una ola de violencia desatada en ese país, posterior al abatimiento del capo de la droga, Nemesio “El Mencho” Oseguera, ocurrido la mañana del domingo a manos del Ejército, que llevó a cabo un operativo de seguridad en Jalisco, al oeste de la nación norteamericana.

Esa recomendación está especialmente dirigida a quienes permanecen en ese estado, así como a Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Guanajuato, Nayarit o Aguas Calientes, donde tiene lugar un incremento de los incidentes de inseguridad.

Operativo de seguridad en México

La Cancillería subrayó que el desarrollo de la situación es “impredecible”, por lo que solicitó mantener la calma y extremar las medidas de precaución.

El llamado general a los ticos en México es evitar desplazamientos innecesarios, no acudir a sitios públicos concurridos y mantenerse informados a través de canales oficiales de las autoridades locales.

Ante cualquier emergencia, a los nacionales se les insta a comunicarse con los servicios locales de seguridad o con el Consulado de Costa Rica en México al correo [email protected] o al teléfono +(52) 555525-7764.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum llamó el domingo a la calma a la población en medio del estallido violento que dejó cortes de carreteras, incendios de vehículos y negocios, así como la cancelación de decenas de vuelos de aerolíneas de Estados Unidos y Canadá.

Narcotráfico en México

Además del cierre de escuelas en varios estados, el Poder Judicial autorizó a los jueces a mantener los tribunales cerrados donde lo consideren necesario.

“El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), era el narco mexicano más buscado. Estados Unidos ofrecía $15 millones de recompensa por información que llevara a su captura.

Estaba considerado el último de los capos al estilo de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, detenidos en 2016 y 2024, respectivamente, y ahora presos en Estados Unidos.

InstagramTeleticacom

Tags
Más notas