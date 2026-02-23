Cancillería pide a ticos en México no ir a sitios públicos por oleada de violencia

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) pidió a los costarricenses en México resguardarse en sus lugares de residencia o alojamientos.

Lo anterior con ocasión de una ola de violencia desatada en ese país, posterior al abatimiento del capo de la droga, Nemesio “El Mencho” Oseguera, ocurrido la mañana del domingo a manos del Ejército, que llevó a cabo un operativo de seguridad en Jalisco, al oeste de la nación norteamericana.

Esa recomendación está especialmente dirigida a quienes permanecen en ese estado, así como a Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Guanajuato, Nayarit o Aguas Calientes, donde tiene lugar un incremento de los incidentes de inseguridad.

La Cancillería subrayó que el desarrollo de la situación es “impredecible”, por lo que solicitó mantener la calma y extremar las medidas de precaución.

El llamado general a los ticos en México es evitar desplazamientos innecesarios, no acudir a sitios públicos concurridos y mantenerse informados a través de canales oficiales de las autoridades locales.

Ante cualquier emergencia, a los nacionales se les insta a comunicarse con los servicios locales de seguridad o con el Consulado de Costa Rica en México al correo [email protected] o al teléfono +(52) 555525-7764.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum llamó el domingo a la calma a la población en medio del estallido violento que dejó cortes de carreteras, incendios de vehículos y negocios, así como la cancelación de decenas de vuelos de aerolíneas de Estados Unidos y Canadá.

Además del cierre de escuelas en varios estados, el Poder Judicial autorizó a los jueces a mantener los tribunales cerrados donde lo consideren necesario.

“El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), era el narco mexicano más buscado. Estados Unidos ofrecía $15 millones de recompensa por información que llevara a su captura.

Estaba considerado el último de los capos al estilo de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, detenidos en 2016 y 2024, respectivamente, y ahora presos en Estados Unidos.