Cancelación de FARO: ¿Qué pruebas se aplicarán ahora?

10 de junio de 2022, 10:35 AM

A pesar de la cancelación de las pruebas FARO, el Ministerio de Educación Pública (MEP) aseguró que continuará haciendo diferentes evaluaciones a los estudiantes de primaria y secundaria.

La ministra, Ana Katharina Müller, dijo que ella y el Consejo Superior de Educación coinciden en que las pruebas estandarizadas son importantes para medir los alcances del proceso de enseñanza - aprendizaje.

Por esta razón, decidieron aplicar una nueva prueba diagnóstica, pero hasta 2023. En esta participarán los alumnos de sexto grado de la escuela y quinto año en colegios académicos, y duodécimo de colegios técnicos.

"Las pruebas estandarizadas nos permiten a nosotros estar midiendo el nivel de aprendizaje y tenemos que aplicarlas de una manera positiva. Hay que cambiar el enfoque a las pruebas, no deben ser punitivas, no deben generar miedo, deben ser un elemento que me permita ver si yo progresé, si efectivamente pude cumplir con lo que se requería", expresó la jerarca.