Canatur y agencias de viajes piden prórroga a exigencia de vacuna contra fiebre amarilla

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes (ACAV) pidieron, este miércoles, una nueva prórroga en la ampliación de la lista de naciones de riesgo por transmisión de fiebre amarilla, que entró en vigencia el martes.

Esto hasta que vuelva a haber disponibilidad del fármaco en el país, lo que se espera ocurra entre abril y mayo.

"Desde el sector estamos muy preocupados ante la puesta en vigencia del decreto sobre la presentación del carné internacional de la vacuna de fiebre amarilla. No hay dosis disponibles en el mercado y no es posible que un pasajero presente este carné internacional. ¿Cómo vamos a pedir un carné de una vacuna que no hay disponibilidad en el país?

"Sabemos que hasta finales de abril va a entrar una cantidad de vacunas; pero antes, ¿qué va a pasar con esos pasajeros que ya adquirieron sus tiquetes, que ya pagaron sus tiquetes, ya pagaron sus hoteles? No les podemos impedir que hagan sus vacaciones, sus sueños de ir a otro país por un decreto que no puede responder a lo que está sucediendo realmente en el país", señaló el presidente de Asociación de Agencias de Viajes, Hernán Jackson.