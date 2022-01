Canatur convoca a reunión urgente para definir estrategia de atención a agresiones en Caribe Sur

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) convocó de manera urgente a los representantes del sector turístico privado para definir “alguna estrategia, planteamiento o compromiso” que permita poner alto a la creciente ola de denuncias de agresiones sexuales en el Caribe Sur.



El presidente de la Cámara, Rubén Acón, confirmó a este medio que la reunión se está convocando para este próximo martes inicialmente solo con cámaras regionales y sectoriales del sector privado, para entre estas definir cómo pueden, de la mano con las instituciones públicas, abordar el problema.

El jerarca fue enfático en que este tipo de situaciones tienen un impacto “que podría dar al traste con la industria turística costarricense” y aseguró que es por eso que desde hace meses han insistido con las autoridades sobre la necesidad urgente de tomar medidas para evitar este tipo de situaciones que se están volviendo recurrentes especialmente en esa zona del país.

“Son acciones que lamentablemente no se han tomado, como más delegaciones, más equipamiento, más personal, cámaras de vigilancia, centros de monitoreo etc. Entendemos que hay un problema de crisis fiscal, pero creo que hay que tomar conciencia que este tipo de eventos tienen un impacto que podrían dar al traste con la industria turística costarricense”, añadió.

Acón dijo estar claro en que los tiempos de acción y reacción entre lo público y lo privado son muy diferentes, pero aseguró que es precisamente por eso que como sector buscan llevar ahora propuestas conjuntas a la institucionalidad.

Afirmó que el abordaje debe ser sí o sí integral porque hay temas que van mucho más allá de las solas medidas de atención o vigilancia.

“Quiero creer que son hechos aislados que se han juntado y coincidentemente muy seguido, no quisiera creer que es como una especie de tendencia o epidemia, pero sin duda hay que ponerle atención. Ahora, hay que entender que hay medidas preventivas como la educación y hay causas de todo tipo.

“Ahora hay buena presencia policial durante momentos, pero no es 24/7. Una turista sale de algún lugar de entretenimiento y a ciertas horas ya no servicio de transporte y le toca ir caminando. Hay un problema generalizado que es también el consumo de drogas en playas, el descontrol de fiestas ilícitas, son muchas cosas y no es fácil, de manera que estamos convocando a esa reunión para ver todas las aristas y decidir cómo podemos, como sector privado, ayudar al público, es una responsabilidad de todos”, finalizó el dirigente.