Canasta con la que se mide costo de vida tendrá cambios desde agosto

La forma en que se calcula la inflación en Costa Rica cambiará a partir de agosto, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) implemente una actualización en la metodología utilizada para construir la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La modificación busca reflejar con mayor precisión la manera en que consumen actualmente los hogares costarricenses y adaptar el indicador a los cambios registrados en los hábitos de gasto de la población.

Actualmente, la canasta está compuesta por 289 bienes y servicios. Sin embargo, más que un cambio en la cantidad de productos incluidos, la principal variación estará en el peso o importancia que cada uno de ellos tiene dentro del gasto familiar.

Esto significa que algunos productos y servicios tendrán una mayor incidencia en el cálculo de la inflación, mientras que otros perderán relevancia, de acuerdo con los patrones de consumo observados por el INEC.

Impacto en las proyecciones del Banco Central

El ajuste también podría tener efectos en las estimaciones de inflación que realiza el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Según explicó el presidente de la entidad, Róger Madrigal, la nueva metodología podría generar cambios en la medición de la inflación y, por ende, en las proyecciones económicas para los próximos meses.

Actualmente, el Banco Central mantiene la expectativa de que la inflación continúe recuperándose gradualmente y se ubique por encima del 2%, aunque todavía por debajo de la meta oficial del 3%.