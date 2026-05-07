Campeón mundial de pizza napolitana capacita a 50 pizzerías en Costa Rica

Costa Rica dio un paso firme hacia la mejora en la calidad de uno de los productos más consumidos del país: la pizza. Durante tres días, el campeón mundial de pizza napolitana, Daniele Gagliotta, lideró un proceso intensivo de formación dirigido a más de 50 pizzerías nacionales.

Las jornadas, realizadas del 26 al 28 de abril en Santa Ana bajo la experiencia Caputo Experience, incluyeron una masterclass introductoria y dos cursos profesionales que abordaron desde la elaboración de la masa hasta la ejecución en entornos reales de pizzería.

Los participantes trabajaron procesos como fermentación, hidratación, uso de prefermentos, manejo de harinas y técnicas de cocción en hornos domésticos y profesionales.

El objetivo fue elevar el estándar del producto en el país, promoviendo la pizza como parte de una cultura gastronómica de calidad y tradición.

“Estamos impulsando la pizza napolitana, y la pizza en general, para que Costa Rica evolucione hacia una propuesta de mayor calidad, alejándose del concepto de comida rápida y acercándose a una cultura de slow food”, explicó Iván Sala, propietario de Antica Pizzería Napoletana.

La presencia de Gagliotta, originario de Nápoles, reforzó el valor cultural de la iniciativa. El chef, coronado en 2024 como Campeón Mundial de Pizza DOC por la Accademia Nazionale Pizza DOC, ha asesorado la apertura de más de 90 restaurantes en 11 países y trabajado con marcas como Pizza University, Marra Forni y Molino Caputo. Su experiencia incluye colaboraciones con figuras como Gordon Ramsay, Buddy Valastro y Domenico Dolce.

“Para mí, la pizza no es solo un alimento, es un tema cultural. Poder viajar y transmitir esta pasión a personas de diferentes partes del mundo es una satisfacción enorme”, expresó Gagliotta durante su visita.

El evento contó con el respaldo de la Embajada de Italia en Costa Rica y busca sentar las bases para una nueva generación de pizzeros en el país, posicionando la pizza como un producto que trasciende lo cotidiano.