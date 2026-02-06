Campaña busca recolectar útiles escolares para niños de Zona Norte

Con el objetivo de reducir las barreras económicas en el acceso a la educación, este 26 de enero inició la campaña “Seamos útiles para un pedacito de felicidad”, dedicada a recolectar materiales escolares para niños de la Zona Norte.

La iniciativa es organizada por Grupo EcoQuintas y convoca a la sociedad civil, empresas y organizaciones a donar suministros básicos que permitan a los estudiantes iniciar el curso lectivo con las herramientas necesarias.

Diego Soto, encargado del departamento comercial de Grupo EcoQuintas, explicó que esta movilización busca fortalecer el tejido social de la región: “El desarrollo de una comunidad nace en las aulas. Al donar útiles, estamos brindando el respaldo necesario para que los sueños de los niños se mantengan vigentes”.

La campaña permanecerá activa hasta el 20 de febrero y las oficinas centrales de la organización funcionarán como centro de acopio oficial. Aunque se reciben todo tipo de materiales, los cuadernos han sido identificados como la principal necesidad, junto con lápices, borradores, tajadores, juegos de geometría, reglas y bultos.

Los interesados en participar pueden llevar sus donaciones al punto de recepción ubicado en La Fortuna, 1.5 kilómetros al este del parque central, sobre la carretera hacia El Tanque.

Los útiles serán entregados a niños de comunidades como La Fortuna, San Isidro de Peñas Blancas, Chachagua y zonas de Los Chiles.



