Campamento STEM 2026: talleres, laboratorios y proyectos para estudiantes de secundaria

En un contexto donde las habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) se consolidan como esenciales para la empleabilidad y la competitividad, Texas Tech University Costa Rica anunció el lanzamiento de su STEM Camp 2026, una experiencia educativa intensiva dirigida a estudiantes de secundaria.

El programa se realizará del 6 al 8 de julio en el campus de la universidad, ubicado en Avenida Escazú.

Está diseñado para jóvenes entre los 15 y 18 años interesados en explorar estas disciplinas en un entorno académico internacional y con enfoque práctico.

Durante tres días, los participantes vivirán una experiencia inmersiva que combina talleres, actividades de laboratorio y proyectos colaborativos.

La iniciativa busca acercar a los estudiantes a la dinámica universitaria desde etapas tempranas, fomentando habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, competencias cada vez más demandadas en el mercado laboral.

“Nos complace anunciar nuestro STEM Camp, una iniciativa que busca acercar a los estudiantes al mundo STEM de manera práctica y significativa”, señaló Irene Kopper, Directora de Business Development.

Más información: https://depts-ttu-3479821.hs-sites.com/stem

