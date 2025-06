Camilo Rodríguez: “Hay una tendencia de montar denuncias falsas”

El periodista Camilo Rodríguez asegura que en Costa Rica hay “una tendencia de montar denuncias falsas”.

Su reacción llega en medio de un proceso judicial que se sigue en su contra, expediente 21-003175-0305-PE, por el que la Fiscalía ya presentó una acusación por los supuestos delitos de violación, incumplimiento de medida de protección, ofensas a la dignidad y amenazas contra una mujer. Además, el Ministerio Público solicitó que se lleve a juicio.

En una conversación con Teletica.com, Rodríguez indicó que ya fue notificado y dio su versión sobre el tema.

“Hay una tendencia en el país de montar denuncias falsas contra los hombres para alejarlos de sus hijos. Con denuncias falsas, me alejaron de mis hijos hace cuatro años. Tengo cuatro años de no verlos. Montaron denuncias falsas en mi contra de abuso sexual y de violación. Y yo he denunciado a todos los abogados”, dijo.