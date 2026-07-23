Cambios en familias, alimentación y clima hacen insostenible la zona azul del país

La zona azul en Guanacaste es insostenible. Los efectos del cambio climático, la alimentación y las enfermedades; pero también los cambios en las tradiciones familiares, amenazan esta distinción que tiene el país (ver video adjunto).

El Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIODD) de la Universidad de Costa Rica (UCR) sigue estudiando esos cambios que harán que el país deje de tener una zona azul.



"Se dice que está zona es insostenible porque no podemos encapsularlas para que siempre preserven las mismas características, con forme vamos evolucionando como sociedad, esas características van a ir cambiando", dijo Agustín Gómez, investigador de la UCR sobre la zona azul.

De acuerdo con el experto, una de las razones importantes detrás de la zona azul en Nicoya tiene que ver con el núcleo familiar: grupos grandes conviviendo, acompañándose y compartiendo tradiciones. Algo que ya hoy no es igual.

Otro de los cambios es en la alimentación y en los hábitos. Hoy existen guanacastecos más sedentarios y con enfermedades crónicas que desmejoran su calidad de vida.

"Hay un riesgo que está siendo estudiado. Sin duda, esto es alterado por el cambio en la familias, en los patrones alimenticios, en que somos más sedentarios y en la propensión a enfermedades", añadió.

Por ejemplo, Guanacaste destaca con la mayor incidencia y tasa de mortalidad de la enfermedad renal crónica no tradicional. Una patología que desarrollan cada vez más personas jóvenes, por estar expuestas a condiciones soleadas por mucho tiempo, sin una hidratación adecuada.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene una unidad renal en el Hospital de Liberia, que busca reducir las complicaciones en la enfermedad que lleva a muchos guanacastecos a fallecer por esta causa.

Según Marta Avellán, coordinadora de esa unidad, muchos de los que son tratados ahí son trabajadores de campo, que hoy están expuestos a condiciones meteorológicas más adversas por el cambio climático.

"Esto afecta a hombres jóvenes, entre 40 y 50 años, que están en edades productivas, y no tienen factores de riesgo, pero trabajan jornadas laborales muy extensas con climas muy calientes", aseveró.

El experto de la UCR también destacó los cambios que está teniendo la zona debido a la gentrificación, cambiando costumbres y limitando los espacios tradicionales guanacastecos.

Para Gómez, es fundamental invertir en salud pública e iniciar esfuerzos en busca de preservar la zona azul.