Cambio en regla Sub-21: Ahora serán estos minutos

El próximo torneo llegará con cambios en la regla Sub-21. Ahora los clubes deberán completar 810 minutos con jugadores Sub-21 y no los 1.200 como en torneos anteriores.

Este cambio fue discutido y aprobado por los representantes de los clubes de Primera División. Así lo confirmó a Teletica.com, Orlando Zamora Vicepresidente San Carlos.

"Habían clubes que querían eliminar la regla como tal, otros decidieron mantenerla con modificaciones. El argumento en que los que estuvimos de acuerdo con mantener la regla es por un tema de oportunidad a los muchachos", comentó Zamora.

Este medio sabe que la votación no fue unánime.

Además, se aprobó que el dedicado del Apertura será Errol Daniels y el del Clausura Marvin Obando. Mientras que en Liga menor quedó Marcos Arce.

esperar la resolución de la federación sobre el tema de los 2 equipos,