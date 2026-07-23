Cambio en el arbitraje: estas son las modificaciones que rigen para el Apertura 2026

El Apertura 2026 llega con cambios en el arbitraje y en lo que se verá en el terreno de juego. Así lo explicó Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, este jueves.

Aseguró que los nuevos lineamientos entran a regir desde la primera fecha, que inicia hoy con el choque entre Herediano y Puntarenas.

También indicó que este es un tema que ya se ha repasado tanto con los equipos como con los encargados de impartir justicia.

A continuación, detallamos los nuevos puntos que explicó Osses.

Cubrirse la boca en una confrontación: Si un jugador se tapa la boca con la mano, el brazo o la camiseta mientras discute o enfrenta a un rival, puede ser expulsado con tarjeta roja. Solo aplica en situaciones de confrontación.

Abandonar el campo como protesta: Si un jugador sale del terreno de juego para protestar una decisión arbitral, será expulsado. También puede sancionarse a los oficiales que inciten a hacerlo y el equipo podría perder el partido.

Conteo en los saques de banda: El árbitro dará un aviso y contará cinco segundos para que se haga el saque. Si el jugador no reinicia el juego a tiempo, el saque será para el equipo contrario.

Conteo en los saques de meta: En los saques de meta también habrá un conteo de cinco segundos. Si el portero o un jugador demora demasiado, el rival recibirá un saque de esquina.

Tiempo para las sustituciones: El jugador sustituido tendrá diez segundos para salir del campo por el punto más cercano. Si no lo hace, el sustituto deberá esperar un minuto para poder ingresar.

Atención médica fuera del campo: Cuando un jugador reciba atención médica dentro del terreno de juego, deberá permanecer un minuto fuera antes de regresar, salvo en casos especiales, como lesiones graves o del portero.

Nuevas intervenciones del VAR: El VAR podrá corregir errores claros relacionados con una segunda amarilla, una tarjeta mostrada al jugador equivocado o un saque de esquina concedido incorrectamente.

Aclaración del protocolo VAR: Si un atacante comete una infracción antes de un gol o un penal y esta influye directamente en la jugada, el VAR podrá intervenir antes de que se reanude el juego para corregir la decisión.