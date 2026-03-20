Cambio de esposas: el simbolismo cúspide en la extradición de Celso Gamboa

Este viernes, el exmagistrado Celso Gamboa partió hacia Estados Unidos para enfrentar a la justicia de ese país por los presuntos delitos de fabricación y distribución de cocaína y conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

Se trata de la culminación de un histórico proceso de extradición, una posibilidad legal que hasta el año pasado se aprobó en el Congreso y que se estrena con Gamboa, el alto jerarca de los poderes Judicial y Ejecutivo caído en desgracia.

En medio de ese inédito proceso, Costa Rica observó este viernes, en vivo, el punto cúspide de la extradición: el cambio de esposas entre las autoridades ticas y las norteamericanas.

“Es un simbolismo , pero significa muchísimo: significa que ya usted pasa a estar bajo la custodia de las autoridades de Estados Unidos, su momento y su proceso en Costa Rica finaliza y a partir de ahora tiene que afrontar una realidad distinta, un proceso judicial en Estados Unidos que tiene elementos comunes con el proceso que se siguió aquí, pero es un juicio propiamente para determinar una culpabilidad o no de los hechos que se investigan”, explicó Sergio Herra, experto en Derecho Penal.

Además del simbolismo, el cambio de esposas se hace por tratarse de un activo del Estado.

Con la salida de Gamboa y el también extraditable Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", las autoridades estadounidenses tendrán hasta 48 horas para presentarlos ante un juez del Distrito Este de Texas, donde se prevé que serán juzgados.

Conozca todo el proceso que se seguirá en suelo norteamericano aquí.