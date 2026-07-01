Cambio de antiguas monedas de ₡5, ₡10 y ₡25 varía según banco: esto es lo que debe saber

Las han utilizado durante décadas, han estado en bolsillos y billeteras como parte del día a día; pero este 1.° de julio de 2026 inició el retiro de las monedas de 25, 10 y 5 colones; esta última sale de circulación de forma definitiva.

"Las monedas de ₡10 y ₡25 del diseño interior dejarán de tener valor como medio de pago. La de ₡5 será retirada por completo de la economía. En el caso de las primeras dos, únicamente continuarán circulando las correspondientes a los nuevos diseños", detalló Juan José Leiva, director del Departamento de Emisión y Valores del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Las monedas pueden ser cambiadas; sin embargo, el proceso varía según cada entidad bancaria. Le explicamos a continuación:



En el Banco de Costa Rica (BCR), los clientes pueden realizar el depósito directo en cuenta, sin límite, en horario normal. Para no clientes, el cambio es hasta 100 mil colones, con una comisión del 4% sobre el monto total.



En el Banco Nacional, se atiende tanto a clientes como a no clientes; no se cobra comisión hasta los 30 mil colones, y los cambios en efectivo son gratuitos si son menores a 10 mil colones.

Y en el Banco Popular, el servicio es únicamente para clientes activos, no tiene comisión y no existe límite de monto.

El retiro de estas monedas también tiene impacto en el transporte público, en tarifas de trenes, taxis, el ferry y autobuses.

@telenoticiascr7 Cambio oficial de monedas de ₡10 y ₡25 ya entró en vigencia, las de ₡5 ya no podrán utilizarse. Más información en Teletica.com. 📲 ♬ sonido original - Telenoticias



