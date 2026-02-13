Cambiarán las reglas para la prueba teórica de manejo a partir de marzo

A partir del próximo 2 de marzo, las pruebas teóricas de manejo se realizarán con base en los nuevos manuales del conductor, que saldrán a la venta el lunes de la próxima semana.

Así lo informó este viernes la directora de Educación Vial, Sindy Coto, quien calificó los nuevos libros como una “reinvención total” en el tema de la formación vial.

“A partir del próximo lunes, las personas interesadas en aplicar la prueba teórica de manejo podrán adquirir el Manual del Conductor sea para automóvil o motocicleta, cada manual tiene un costo de ₡3.500 y cuentan con preguntas de práctica dentro de su contenido”, explicó Coto.

La idea, según la directora, es que los nuevos manuales permitan prescindir de las prácticas y otras evaluaciones que hoy se venden de manera externa al Cosevi.

Con los nuevos libros, esas evaluaciones se ubicarán al final de cada capítulo.

La introducción de estos manuales incluye también la formulación de un nuevo banco de preguntas, que se empezará a subir a los diferentes sistemas de evaluación próximamente para estar listas de cara a marzo.

Las pruebas que se realicen antes del 2 de marzo utilizarán los viejos manuales y preguntas. Quienes ganen las pruebas antes de esas fechas tampoco tendrán ningún problema en matricular las pruebas prácticas.

Los nuevos manuales estarán disponibles solo de manera física y se pueden comprar en las oficinas de la Imprenta Nacional en La Uruca, en la del Registro Nacional o escribir al correo [email protected], desde el cual se pueden solicitar los libros y ser enviados por Correos de Costa Rica.

