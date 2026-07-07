Cámaras revelan la "vida secreta" de tiburones en el Pacífico costarricense

Por primera vez, investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con estudiantes de la universidad de Stanford, en Estados Unidos, colocaron cámaras de bajo costo, ligeras y no invasivas en tiburones gata para registrar su comportamiento en su hábitat natural en el Pacífico norte costarricense.



Las imágenes obtenidas muestran cómo interactúan entre ellos, su relación con otras especies marinas y la forma en que utilizan distintos hábitats y fondos marinos.



Los videos también revelan patrones de movimiento, posibles zonas de alimentación y áreas de descanso, información que hasta ahora era muy difícil de obtener.



Las cámaras funcionan como plataformas móviles de monitoreo ambiental, ya que incorporan sensores que registran la temperatura del agua, la profundidad, la aceleración, la velocidad de desplazamiento y los cambios ambientales que experimenta el tiburón durante su recorrido.



Estos datos serán fundamentales para fortalecer la conservación de los ecosistemas marinos y comprender mejor el papel que desempeñan los tiburones en la salud de los océanos.

