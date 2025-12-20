Cámara trampa capta momento pocas veces visto: jaguares copulando en parque nacional

Una cámara trampa, ubicada en el Área de Conservación Guanacaste (ACG), grabó un evento que muy pocas veces se logra filmar en la natureleza, la copulación de jaguares (Panthera onca) en estado silvestre.

De acuerdo con el ACG, este es un evento de gran relevancia para la conservación de esta especie emblemática de América.

El hecho ocurrió en este lugar, declarado Sitio Patrimonio Mundial, y recuerda la importancia de proteger los ecosistemas donde el jaguar cumple su rol como depredador tope.

El ACG es considerado un refugio clave para la biodiversidad costarricense y mundial, al albergar especies en peligro de extinción y ecosistemas únicos.

Los expertos en conservación subrayan que proteger el hábitat del jaguar significa también proteger nuestro patrimonio natural, pues esta especie regula poblaciones de otras especies y garantiza el equilibrio ecológico.



