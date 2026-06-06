Cámara Nacional de Transportistas en alerta por incremento de robos de contenedores

La Cámara Nacional de Transportistas se mantiene en alerta ante el aumento de robos de contenedores en el país.

A la fecha se reportan 55 casos, mientras que en todo el 2025 se contabilizaron 123 incidentes.

Cada año, la Cámara Nacional de Transportistas de Carga estima pérdidas económicas cercanas a mil millones de colones por asaltos y robos de contenedores.

En este 2026 la preocupación radica en un posible incremento de los casos.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las rutas nacionales como la 32, la 1, la 27 y la Costanera son las más utilizadas por los grupos criminales para cometer estos delitos.

Las investigaciones señalan que los delincuentes obtienen información sobre la carga de los contenedores y cuentan con receptadores, es decir, personas que reciben la mercadería robada para venderla.

Los artículos de venta masiva como alimentos, productos refrigerados, electrodomésticos y llantas son los más buscados por las bandas criminales.

Tanto las autoridades como la Cámara Nacional de Transportistas (Canatrac) advierten que, además del perjuicio económico, otra gran preocupación es la seguridad y la vida de las víctimas de estos asaltos.







