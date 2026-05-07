Cámara Nacional de Transportes pide ajuste tarifario extraordinario ante alza del diésel

La Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) solicitó ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) la aplicación de una fijación tarifaria extraordinaria por situación de urgencia o fuerza mayor, debido al fuerte incremento en el precio del diésel que está impactando los costos operativos del transporte público en Costa Rica.

Según informó la organización, el país registra actualmente un aumento acumulado cercano a ₡187 por litro de diésel en un corto periodo, tras un primer ajuste aproximado de ₡35 y un incremento adicional aprobado de ₡152 por litro.

Canatrans aseguró que este aumento representa una presión significativa para las empresas autobuseras, especialmente en un contexto marcado por la disminución en la cantidad de pasajeros y otros factores que afectan la sostenibilidad financiera del sector.

De acuerdo con la Cámara, una empresa de transporte público con un consumo mensual cercano a los 260.000 litros de combustible enfrentaría un incremento aproximado de ₡49 millones mensuales únicamente por concepto de diésel.

La solicitud fue presentada luego de reuniones sostenidas entre representantes del sector y autoridades como el Regulador General, el Intendente de Transporte, el Intendente de Energía, la presidenta ejecutiva de Recope y el Viceministro de Transportes, donde se analizó el impacto de los recientes aumentos en el combustible sobre la operación del servicio público.

Canatrans indicó que la petición se fundamenta en el artículo 30 de la Ley de Aresep, el cual permite aplicar ajustes tarifarios extraordinarios en casos de urgencia o fuerza mayor que afecten de manera significativa la prestación de un servicio público.

La presidenta de la Cámara, Silvia Bolaños, recordó que una situación similar se presentó en 2022, durante la crisis internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando el sector también enfrentó fuertes aumentos en los combustibles y recurrió a este mecanismo extraordinario.

“Esta solicitud no responde a una decisión deseada, sino a la necesidad de sostener la operación en condiciones mínimas viables y evitar afectaciones directas en el servicio o interrupciones que terminarían impactando directamente a los usuarios”, manifestó Bolaños.

La organización reiteró que el transporte público es un servicio esencial para millones de costarricenses y advirtió que la falta de medidas oportunas podría comprometer la operación de rutas y la estabilidad financiera de las empresas prestatarias.