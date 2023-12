Cámara de Turismo de Osa aboga por más policías tras crimen de alemán

"Nosotros consideramos que es necesario que exista más policía; no obstante, consideramos que deben existir más políticas de divulgación en cuanto a la seguridad que cada quien debe tomar. No solamente un extranjero, sino los mismos costarricenses. Somos a veces muy confiados y nos parqueamos en cualquier lado para cualquier descanso, sin estar tomando las precauciones del caso. Por eso es que, a pesar de que no es normal en la zona, debemos de trabajar más fuerte en eso.

"Si nosotros como empresa privada, como sector, nos preocupamos y empezamos a lanzar campaña de ese tipo, creo que eso va a calar bastante", resaltó el presidente de la Cámara de Turismo de Osa.