Cámara de exportadores apela aumento tarifario en Japdeva

La Cámara de Exportadores presentó una apelación formal ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en contra del aumento tarifario aprobado para los servicios portuarios que brinda la Junta de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

En el recurso, los exportadores cuestionan la presunta falta de confiabilidad en la base financiera que Japdeva utilizó para justificar esa solicitud; una que, según defienden, “representa un riesgo material en la correcta determinación de costos, la validez de los gastos por depreciación y la razonabilidad de la estructura tarifaria en su conjunto”.

“Hemos planteado una apelación formal en defensa de la competitividad del sector y sobre todo las precisiones técnicas necesarias con relación a las expectativas de los servicios en los muelles de Japdeva”, explicó Carlos Díaz, director ejecutivo de Cadexco.

Aresep aprobó este lunes parte de los aumentos solicitados por Japdeva.

El ajuste incluye, entre otros, un aumento de 121% en los servicios de remolcaje, 64% en la atención de naves, 78% en los servicios de montacargas y 91% en el servicio de energía para refrigeración de contenedores.

En total, se avalaron aumentos en 12 tarifas, se mantuvieron 36 cobros y se hicieron rebajas en cuatro. Además, se aprobaron 19 tarifas nuevas y se eliminaron seis.