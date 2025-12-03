Cámara de Comercio afirma que crimen organizado se metió en negocio de ‘outlets’

La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) afirma que el crimen organizado está detrás de muchos de los “outlets de cajón” que operan en Costa Rica.

En su conferencia de prensa anual, la entidad defendió que hay indicios suficientes para asegurar esto, como por ejemplo, los decomisos de mercadería ilegal junto a cargamentos de droga.

“El tema de comercio ilícito ya no es aquel de algunos pocos que tal vez cruzaban la frontera y traían artículos de contrabando para vender, ahora son grupos criminales, redes de narcotráfico que han diversificado sus negocios para generar más rentas y que generan mucha rotación de efectivo y permiten lavado de dinero.

“Hemos visto cómo en decomisos de droga se encuentran cigarrillos, licores, productos falsificados... Hace un par de semanas se dio un decomiso de más de 25 mil pares de tenis falsificadas, cuando vemos esas cifras nos damos cuenta que no es una persona aislada que trajo un contenedor”, aseguró Ricardo Carvajal, director del Observatorio de Comercio Ilícito de la CCCR.

Para la Cámara, esas incautaciones son prueba de que en la lucha integral que el país enfrenta por la crisis de seguridad también se debe incluir el combate al comercio ilícito.

“No solamente en los outlets, mucho contrabando que ya no es solo licores o cigarrillos, ahora hay medicamentos, productos de limpieza… Todo eso está estrictamente relacionado con crimen organizado, estas redes se han diversificado y están apoyándose en otros negocios para poder hacer su gestión de lavado y su gestión de posicionamiento”, finalizó el presidente de la Cámara, Arturo Rosabal.