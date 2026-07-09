Cámara Costarricense de Hoteles espera una ocupación del 80% en estas vacaciones

La Cámara Costarricense de Hoteles proyecta una ocupación del 80% en los principales destinos del país durante las vacaciones de medio año. Una cifra que refleja la recuperación y el dinamismo de la actividad turística.

Los destinos de playa, montaña y zonas rurales figuran entre los más solicitados por las familias costarricenses y turistas extranjeros que aprovecharán estos días de descanso para recorrer el país.

El Instituto Costarricense de Turismo pide a los turistas realizar un turismo responsable cuidando los entornos naturales, el agua y no contaminar.

El sector hotelero confía en que estas vacaciones se convertirán en una temporada muy favorables para la actividad turística y económica del país.