Calor extremo, viento y aguaceros: así se prepara Bomberos para los efectos de El Niño

El fenómeno de El Niño continuará teniendo un efecto importante en Costa Rica, provocando un patrón climático caracterizado por altas temperaturas, fuertes vientos y lluvias de corta duración, pero de gran intensidad.​ Ante este escenario, el Cuerpo de Bomberos se prepara para atender un posible aumento en las emergencias e, incluso, tramita la compra de camiones cisterna adicionales para fortalecer su capacidad de respuesta (ver video adjunto).

"Ante la presencia del fenómeno de El Niño, que se mantendrá en Centroamérica y, por ende, en Costa Rica, contamos con un plan denominado 'Época seca'; sin embargo, siempre hacemos un llamado a la prevención", manifestó el jefe del Batallón de San José, Ricardo Mora.

La institución insiste en que la prevención es una herramienta fundamental para reducir riesgos y recuerda que la participación de la ciudadanía también es determinante para evitar incidentes, especialmente durante periodos de condiciones climáticas adversas.



La entidad también se mantiene vigilante y refuerza sus protocolos ante la posibilidad de lluvias intensas, inundaciones repentinas y otras emergencias asociadas al fenómeno.

"Normalmente, este fenómeno se asocia únicamente con la sequía; sin embargo, es importante destacar que también puede generar aguaceros de gran intensidad. El calentamiento de las temperaturas marinas influye en estos eventos, y tenemos identificadas zonas con riesgo de inundaciones en Guanacaste, San José y la vertiente Atlántica", finalizó Mora.



Aunque no es posible controlar los efectos de El Niño, las autoridades recalcan que sí es posible disminuir sus consecuencias mediante la prevención, la preparación y la responsabilidad compartida entre instituciones y población.