Calle se convierte en pista clandestina de piques y piruetas en Pavas

Autos deportivos y motocicletas han convertido la calle Roma, ubicada cerca del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños en Pavas, en una peligrosa pista clandestina llena de velocidad, ruido y maniobras extremas.

En las noches de Pavas, el rugir de motores rompe la tranquilidad de los vecinos. La vía, conocida como Roma o “La Favorita”, se ha transformado en escenario de piques ilegales y piruetas protagonizadas por vehículos deportivos, carros de alto cilindraje y motocicletas.

En un tramo de aproximadamente 300 metros de largo por 18 de ancho, conductores aceleran a toda velocidad, derrapan y realizan maniobras temerarias casi todos los días durante las tardes y noches. Estas prácticas ponen en riesgo no solo sus vidas, sino también la de peatones y familias que habitan en la zona.

Vecinos aseguran vivir entre el miedo y el estruendo constante de motores, mientras denuncian que la situación parece salirse de control. Muchos temen que, en cualquier momento, la adrenalina termine convirtiéndose en tragedia.

Hoy, la comunidad exige mayor presencia policial y operativos urgentes antes de que esta calle capitalina deje de ser escenario de piques… para convertirse en escenario de luto.