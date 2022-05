'Calle 7': el nuevo programa para comentar y explicar noticias

Por Luanna Orjuela Murcia | 23 de mayo de 2022, 13:00 PM

Televisora de Costa Rica estrenará programa en las próximas semanas: se trata de 'Calle 7', una revista informativa en la que se comentarán y explicarán las noticias de la actualidad para destacar temas útiles, curiosos y entretenidos que llamen la atención de las familias y que les permitan tener una explicación más cercana y coloquial sobre el acontecer nacional.

El estreno está programado para el próximo mes de julio, con horario de lunes a viernes a las 11 a. m.



“El programa 'Calle 7' será un eco de los temas inquietantes para la gente, aunque también les vamos a proponer noticias de coyuntura para que ellos conversen sobre lo que sucede y, entre todos, tengamos una visión optimista e informada de nuestro país. La propuesta de valor es ofrecer información útil y entretenida que despierte en el televidente el deseo de saber y estar mejor”, explicó la productora del espacio, Gabriela Solano.

'Calle 7' será presentado por los periodistas Jennifer Segura y Pablo Cartín, quienes cuentan con una amplia trayectoria en los medios de comunicación nacionales y que, según detalla la productora, Gabriela Solano, tienen un gran dominio informativo. A ellos se sumará un grupo de comunicadores bajo la dirección de Solano.

Jennifer Segura, presentadora del espacio.





"Es un programa para toda la familia y en él se comentarán temas que se hablan en el día a día. Al ser una revista informativa, hablaremos de temas nacionales y, entre las secciones del programa, también tendremos entretenimiento y deportes", detalló la productora.

Año de programación especial



Los televidentes pueden esperar más novedades de 'Calle 7', así como de la programación de Televisora de Costa Rica que desde ya se prepara para un año lleno de eventos y coberturas especiales tales como la séptima temporada del formato Dancing With the Stars, el Mundial Femenino Sub20 (del que Costa Rica será sede a partir del 10 agosto), el partido de repechaje de la Selección Nacional el 14 de junio y la transmisión en exclusiva de la Copa del Mundo Qatar 2022, que incluiría una cobertura complementaria de entretenimiento con una propuesta diferenciada que dará mucho de qué hablar, llevando a la audiencia no solo la emoción de la competencia deportiva, sino también los detalles de un exótico destino turístico que el mundo conocerá a partir del próximo 14 de noviembre.







Pablo Cartín, presentador del espacio.