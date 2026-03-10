Calderón Guardia reorganiza servicios para dar abasto ante crisis en Emergencias

El Hospital Calderón Guardia enfrenta días especialmente complicados por la gran cantidad de pacientes que llegan a su Servicio de Emergencias. La alta demanda ha obligado al personal a reorganizar camillas y espacios para poder atender a todos los usuarios.



Este martes, el hospital amaneció con un 150% de ocupación en Emergencias. Esto significa que la capacidad del servicio está ampliamente superada, lo que se traduce en tiempos de espera más largos para los pacientes.

“Este día amanecimos con un 150% de ocupación; días atrás sí estuvimos con más del 170% de ocupación, sobre todo el fin de semana y este lunes. Esto repercute en la atención de los usuarios porque van a estar más tiempo y también conlleva saturación en Rayos X y laboratorios”, señaló Laura Vasquez del Servicio de Emergencias.

La saturación también se siente en los servicios de diagnóstico. Pruebas que antes tardaban alrededor de tres horas en entregarse ahora requieren más tiempo, debido al volumen de pacientes que necesitan estudios.



La presión no es exclusiva de este hospital. Este martes, el Hospital San Juan de Dios reporta una ocupación del 133%, mientras que el Hospital México alcanza un 228%.



Entre las razones detrás de este aumento en la demanda de atención médica figuran los pacientes víctimas de accidentes de tránsito, casos asociados a la violencia que enfrenta el país y personas que llegan con enfermedades crónicas descompensadas.



La combinación de estos factores ha incrementado la presión sobre los servicios de Emergencias en los principales hospitales del Gran Área Metropolitana, obligando a los centros médicos a reorganizar recursos para poder responder al alto flujo de pacientes.

