Caja cumple un año sin presentar estados financieros en medio de polémico sistema informático

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cumplió un año sin presentar sus estados financieros, según lo reveló la auditoría interna como parte del seguimiento al proceso de implementación del sistema informático ERP-SAP, señalado por múltiples problemas.

El informe, en poder de Telenoticias, indica que en junio de 2025 el ente auditor ya había advertido sobre la ausencia de los estados financieros y la necesidad de contar con información oportuna para garantizar la adecuada rendición de cuentas y la toma informada de decisiones.

Sin embargo, al 18 de marzo de este año, la auditoría constató que el hito aún no se había materializado. El documento recuerda que la Caja es la institución pública de mayor complejidad del Estado costarricense y que sus estados financieros representan aproximadamente el 50% de los consolidados de la administración pública.

La falta de estos informes limita la rendición de cuentas y afecta la disponibilidad de información confiable y oportuna para la toma de decisiones. La auditoría puso en conocimiento de la Junta Directiva la situación, pero al cierre de edición la posición oficial de la Caja seguía en trámite.



