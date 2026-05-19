Caja adelanta cita médica de Gael: niño con problemas de movilidad

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adelantó la cita médica de Gael Solera, un niño de 9 años con problemas de movilidad, a quien inicialmente le habían programado atención para dentro de nueve años en el Hospital de Grecia.

Gael, que esperaba atención desde 2023, tenía una cita prevista para el 29 de mayo de este año. Sin embargo, la semana anterior su madre recibió una notificación en la que se le informaba que la consulta en ortopedia había sido trasladada hasta el año 2035.

Tras revisar el caso, el Hospital de Grecia consideró necesario adelantar la cita y notificó este lunes a la madre del menor que la atención quedó reprogramada para el próximo 8 de junio.

El pequeño será valorado por un especialista en cirugía ortopédica, quien determinará cuál es el mejor procedimiento para corregir su problema de movilidad.