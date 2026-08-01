Caída en sistemas de Migración colapsó aeropuerto Juan Santamaría

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría enfrentó este sábado un fuerte colapso en sus operaciones debido a la caída de los sistemas informáticos del Poder Judicial, lo que afectó directamente los procesos de control migratorio.

La Dirección General de Migración y Extranjería informó que la falla ralentizó los trámites en los diferentes puestos de control, aunque aclaró que el servicio se mantuvo activo mediante protocolos de contingencia.



La institución manifestó su preocupación por las reiteradas interrupciones en los sistemas del Poder Judicial, recordando que esta es la segunda vez en menos de un mes que se registra una afectación de este tipo, lo que impacta la agilidad de los controles migratorios.



Al cierre del reporte oficial, Migración indicó que no se registraron pasajeros que hayan perdido sus vuelos como consecuencia de la situación.



Por su parte, el Poder Judicial explicó que la afectación se relaciona con un mantenimiento programado en los enlaces de internet, el cual repercutió en el servicio de Migración.



La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC) aseguró que sus técnicos trabajan junto con personal de Migración para validar y resolver la incidencia.

