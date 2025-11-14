Caída en sistema de aduanas generó largas filas en el aeropuerto Juan Santamaría

Una falla en el sistema de aduanas provocó largas filas y molestias entre los pasajeros que arribaron al aeropuerto internacional Juan Santamaría la tarde de este viernes.

Según reportes enviados por usuarios a Teletica.com, los espacios de Migración colapsaron, lo que generó aglomeraciones y retrasos en el ingreso al país.

De acuerdo con los afectados, al menos cuatro vuelos que aterrizaron durante ese periodo y se vieron afectados por la situación.

AERIS, empresa gestora del aeropuerto, confirmó a Teletica.com que se registró “un fallo en la comunicación del servicio de internet directo de Migración”, el cual ya fue restablecido.

El incidente ocurrió entre las 4:43 p. m. y las 5:15 p. m., según detalló la institución.

Algunos pasajeros afirmaron haber esperado entre una hora y hora y media para poder completar el proceso migratorio.