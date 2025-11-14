Caída en sistema de aduanas generó largas filas en el aeropuerto Juan Santamaría
Algunos pasajeros afirmaron haber esperado más de una hora para ingresar al país.
Una falla en el sistema de aduanas provocó largas filas y molestias entre los pasajeros que arribaron al aeropuerto internacional Juan Santamaría la tarde de este viernes.
Según reportes enviados por usuarios a Teletica.com, los espacios de Migración colapsaron, lo que generó aglomeraciones y retrasos en el ingreso al país.
De acuerdo con los afectados, al menos cuatro vuelos que aterrizaron durante ese periodo y se vieron afectados por la situación.
AERIS, empresa gestora del aeropuerto, confirmó a Teletica.com que se registró “un fallo en la comunicación del servicio de internet directo de Migración”, el cual ya fue restablecido.
El incidente ocurrió entre las 4:43 p. m. y las 5:15 p. m., según detalló la institución.
Algunos pasajeros afirmaron haber esperado entre una hora y hora y media para poder completar el proceso migratorio.