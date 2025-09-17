Caída de poste en Heredia provoca cierre vial y deja a vecinos sin electricidad

Se mantiene cerrado el paso en la vía que conecta San Pablo con Santo Domingo de Heredia, a la altura de La Puebla, luego de que un conductor impactara su vehículo contra un poste del tendido eléctrico durante la noche del martes. El automotor volcó tras el choque y provocó la caída del cableado en la vía pública.

Las cuadrillas de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) acudieron de inmediato al sitio y trabajan en la reposición de la infraestructura dañada (ver video adjunto de Telenoticias).

El nuevo poste ya fue colocado y el suministro eléctrico comenzó a restablecerse progresivamente en viviendas y comercios afectados. Sin embargo, aún falta que las compañías de telecomunicaciones reinstalen el cableado de internet y fibra óptica.

La situación mantiene cerrada la carretera de manera total, lo que afecta a los conductores que habitualmente utilizan esta ruta para desplazarse hacia Santo Domingo o hacia el cantón central de Heredia. Autoridades de tránsito recomendaron desvíos por el sector del centro comercial Paseo de las Flores o por las inmediaciones de la Universidad Nacional, en San Pablo.

En la zona se utilizan grúas y maquinaria pesada, por lo que los cierres podrían prolongarse o repetirse mientras se concluyen las labores.

Vecinos también enfrentan interrupciones parciales del servicio eléctrico, que se espera quede completamente restablecido en el transcurso del día. Según las autoridades, son más de

El accidente no dejó víctimas mortales. El conductor sobrevivió tras el vuelco de su vehículo, según confirmaron los equipos de rescate.



