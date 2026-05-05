Caída de material obliga al cierre total de Ruta 32

El cierre se mantiene desde tempranas horas de la mañana en las cercanías del peaje, donde también hay presencia de la Policía de Tránsito realizando controles (ver video adjunto en la portada).

Aproximadamente a un kilómetro del punto, en las inmediaciones de un restaurante, se estableció otro cierre para evitar que conductores intenten utilizar rutas alternas locales, como accesos por San Luis de Santo Domingo.









Las autoridades confirmaron que el cierre responde a la caída de material sobre la vía, en medio de condiciones climáticas adversas que dificultan las labores de limpieza. La densa nubosidad en la zona también complica la visibilidad y reduce las probabilidades de una pronta reapertura.

El impacto es significativo, especialmente para transportistas, quienes enfrentan largas filas y dificultades para maniobrar o devolverse. Además, se reporta saturación en rutas cantonales cercanas, como accesos en San Luis y San Miguel de Heredia, debido al congestionamiento vehicular.

Como rutas alternas, el MOPT indicó que la Ruta 126, por Vara Blanca, no está habilitada debido a la caída de un árbol que obstruye el paso. En tanto, la Ruta Nacional 10, por Turrialba, se mantiene abierta, aunque no se recomienda para vehículos pesados por sus condiciones de alta curvatura.

Para transporte de carga, la recomendación es utilizar la ruta por la zona norte del país, conocida como Vuelta Cooper, que ofrece mejores condiciones de tránsito para este tipo de vehículos.

Adicionalmente, el MOPT recordó que para este mismo martes se tenían programados trabajos en el puente sobre el río Sucio, entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., lo que podría generar más atrasos en caso de que la ruta sea habilitada durante el día.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a mantenerse informados por canales oficiales y a extremar precauciones ante el inicio de la temporada lluviosa, que ya comienza a generar afectaciones en una de las principales vías del país.