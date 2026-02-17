Caen tres sospechosas de exportar cocaína en figuras religiosas y "souvenirs"

Tres mujeres fueron detenidas como sospechosas de dedicarse al tráfico internacional de drogas a través de servicios de mensajeria.

Las aprehensiones se dieron a conocer la mañana de este martes por la Policía de Control de Drogas (PCD), al cabo de dos investigaciones separadas.

En el primer caso, el cuerpo policial adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MPS) efectuó tres decomisos de envíos de cocaína que tenían como destino final el Reino Unido. En total, se incautaron 1,7 kilogramos del estupefaciente.

Producto de esa pesquisa, se dio la captura en Cinco Esquinas de Tibás de dos mujeres de apellidos Gipson (46 años) y Lazo (42).

En esa misma comunidad, aunque en un allanamiento separado, fue detenida una tercera mujer de apellido Mairena (27).

A esta última se le relaciona con el mismo método, pero la Policía de Control de Drogas precisó que trabajaba de forma independiente a las otras sospechosas.

La tercera mujer sufrió el decomiso de 2,4 kilogramos de cocaína, cuyo rumbo final eran Reino Unido y Arabia Saudita.

Preliminarmente, se tiene que las tres individuas presuntamente camuflaban la droga en piezas religiosas, souvenirs, cilindros metálicos y otros artículos.

El cuerpo policial destacó el apoyo recibido de parte de las empresas de mensajería —cuyos nombres no fueron precisados— para poder investigar y realizar las detenciones de las involucradas.

Las sospechosas fueron pasadas al Ministerio Público, que deberá resolver su situación jurídica.