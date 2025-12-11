Cae sospechoso de pertenecer al peligroso Tren de Aragua en Paso Canoas

La Policía Profesional de Migración detuvo, la tarde-noche del miércoles, a un presunto miembro del Tren de Aragua, considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas de América.

Se trata de un venezolano de apellido Ojeda, de 24 años, quien permanecía en Costa Rica en condición irregular, de acuerdo con un comunicado emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Aparentemente, el sujeto se acercó a las oficinas de Paso Canoas, en la frontera con Panamá, para solicitar su permanencia legal en el territorio nacional.

Fue a través de una revisión que se determinó que sobre el muchacho recaía una alerta por vínculos con la banda transnacional asociada con trata de personas, proxenetismo, microtráfico de drogas, extorsión, sicariato y contrabando.​

El extranjero fue trasladado al Centro de Aprehensión Región Central en Los Lagos de San Francisco de Heredia, donde permanecerá hasta que concluya el respectivo proceso de deportación.