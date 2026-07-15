Cae oficial de Migración sospechosa de facilitar ingreso de vinculado a grupo terrorista

Una oficial de la Policía Profesional de Migración (PPM) fue detenida como sospechosa de facilitar el ingreso y simular su entrada formal al país de un hombre vinculado con un grupo terrorista internacional.

Se trata de una funcionaria de apellido Barquero, quien se encuentra destacada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), en Alajuela.

La captura se llevó a cabo durante uno de los tres allanamientos dirigidos por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) dirigidos la mañana de este miércoles. Las diligencias se efectuaron tanto en la terminal aérea como en la casa de la imputada.

El Ministerio Público señaló que, con los operativos realizados en conjunto con la Policía de Migración, se tenía como objetivo el decomiso de prueba de interés para el expediente 26-000215-1218-PE.



De acuerdo con la investigación, la funcionaria presuntamente simuló el ingreso formal al país del extranjero, quien se encontraba en Costa Rica en condición irregular.

Lo anterior, aun y cuando —según informes de inteligencia— el sujeto tenía un perfil de alta peligrosidad y se le vinculaba con una organización terrorista que opera en el exterior.

Específicamente, se investiga si Barquero alteró los sistemas informáticos públicos, insertó datos falsos y selló de manera irregular el pasaporte del individuo, en aparente omisión de las alertas del control migratorio costarricense, obligatorias para cualquier persona que pretenda ingresar al territorio nacional.

La oficial figura como encartada por los supuestos de influencia en contra de la Hacienda Pública, cohecho propio y sabotaje informático.

El Ministerio Público ahora tiene previsto tomar declaración indagatoria (es decir, informarle las razones por las que se le investiga y la prueba que se tiene en su contra) a la funcionaria.

Luego, está previsto que a esta se le presente ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, donde la Fiscalía solicitará que se le impongan medidas cautelares que todavía no han sido detalladas.

"No vamos a seguir permitiendo ningún acto de corrupción y no vamos a permitir que funcionarios que estén adscritos al Gobierno participen de estas actuaciones", señaló por su parte el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos.



Simultáneamente, se tiene que el extranjero permanece aprehendido por la Policía de Migración, que tramita la cancelación de su estatus en el territorio nacional.

No se brindó dato alguno sobre su identidad, su nacionalidad o el grupo terrorista con el que se le vincula. Ante consulta de Teletica.com, el órgano acusador señaló que, en virtud de que el hombre no figura como endilgado, no es posible suministrar referencia alguna sobre su identidad.

Como parte de la pesquisa, el Ministerio Público señaló que la investigación también busca desarticular la estructura criminal que presuntamente opera detrás del caso y prevenir futuros ingresos irregulares de extranjeros que "amenacen la estabilidad nacional".