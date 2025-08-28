Cae funcionario sospechoso de falsificar contratos para vender celulares del ICE

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo, la mañana de este jueves, a un funcionario del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sospechoso de falsificar contratos para luego vender celulares a terceros.

La captura tuvo lugar durante un allanamiento en la agencia de la institución autónoma, en Pérez Zeledón. Sin embargo, la Policía Judicial además llevó a cabo intervenciones en dos viviendas en Miravalles y Las Américas, también en el cantón josefino.

Al hombre, identificado con el apellido Parra, de 42 años de edad, se le vincula con seis causas de presunta falsedad ideológica (insertar declaraciones falsas en un documento público).

La investigación se desprende de igual cantidad de denuncias presentadas por usuarios, quienes indicaban que habían sido contactados por el Instituto de Electricidad para comunicarles que arrastraban deudas por conceptos que no fueron detallados.

No obstante, las víctimas nunca habían contratado los servicios.

Se cree que el sujeto completaba los contratos con información de ciudadanos sin que estos se enteraran, para luego sacar teléfonos a sus nombres y venderlos a terceros.

Parra será puesto a las órdenes del Ministerio Público para que este determine su situación jurídica.