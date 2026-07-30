Cae funcionario que dio frituras con marihuana a privado de libertad en hospital de Limón

Un asistente de Enfermería del Hospital Tony Facio, en Limón, figura como sospechoso de entregar un jugo y una bolsa de frituras con marihuana a un privado de libertad al que se le trasladó para que recibiera atención médica.

El hecho se dio la tarde del miércoles, pero fue dado a conocer hasta un día después por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP).

La cartera detalló en un comunicado de prensa que el funcionario del centro médico en apariencia se acercó para entregar los alimentos como "una muestra de solidaridad" con el recluso, quien había sufrido una supuesta fractura en un dedo del pie izquierdo.

Sin embargo, los oficiales de la Policía Penitenciaria que lo custodiaban sospecharon del gesto, por lo que intervinieron y, antes de que se materializara la entrega, revisaron el contenido de la bolsa y encontraron al fondo un envoltorio con la droga.

Ante esa situación se activaron los protocolos correspondientes y se reportó lo ocurrido a la Fiscalía de Limón, que ordenó la detención del servidor público de apellido Araya.

Personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se trasladó al sitio y realizó una prueba de campo que confirmó que la sustancia hallada era marihuana, con un peso de 35 gramos.

Luego, la Policía Penitenciaria trasladó al funcionario a la sede judicial correspondiente.

En cuanto al privado, de apellido Gamboa, se indicó que se le abrió un procedimiento disciplinario por el supuesto intento de recibir una sustancia ilícita durante su salida médica.

Durante la gestión del ministro del ramo, Gabriel Aguilar, se ha remitido a 178 personas al Ministerio Público por tratar de vulnerar la seguridad institucional e ingresar ilícitos a un centro penitenciario.