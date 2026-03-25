Cae banda de alias "Gordo Julio" en Cartago tras operativos

Los allanamientos realizados la madrugada de este miércoles en Cartago dejaron nuevos resultados en el operativo contra el narcomenudeo: 14 personas fueron detenidas y al menos ocho más permanecen pendientes de captura, según confirmaron autoridades judiciales y policiales en el sitio.

Las intervenciones, ejecutadas desde las primeras horas del día, forman parte de una acción conjunta entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD), la Fuerza Pública y autoridades locales, con el objetivo de desarticular una estructura criminal vinculada al aumento de la violencia en la provincia.

De acuerdo con el fiscal general, el grupo investigado estaba liderado por un sujeto conocido como “Gordo Julio”, quien operaba junto a colaboradores cercanos, incluidos miembros de su familia, en distintos puntos de Cartago.

Este hombre fue detenido en un condominio en Orotina, al igual que su mamá y hermano, quienes formaban parte de la organización criminal.

Las autoridades indicaron que esta organización se dedicaba al narcomenudeo mediante búnkeres y viviendas utilizadas como puntos de venta, lo que generaba disputas con otros grupos criminales en la zona.

Uno de los principales objetivos del operativo es recopilar evidencia que permita vincular esta estructura no solo con tráfico de drogas, sino también con homicidios recientes ocurridos en la provincia.

Durante las diligencias se intervinieron ocho puntos: cuatro búnkeres, utilizados exclusivamente para la venta y consumo de droga, y cuatro viviendas donde además residían personas, lo que dificultaba las acciones policiales y los procesos de allanamiento.

Según la Fuerza Pública, este tipo de estructuras mixtas es utilizado por organizaciones criminales como estrategia para evadir la intervención de las autoridades.

Tras los operativos, las autoridades señalaron que el siguiente paso será mantener el control territorial, con el fin de evitar que estos puntos de venta vuelvan a operar.

El caso se desarrolla en medio de un contexto de creciente violencia en Cartago, donde la cantidad de homicidios se ha duplicado en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.

Las diligencias continúan y los detenidos serán remitidos al Ministerio Público para definir su situación jurídica, mientras se mantienen las acciones para ubicar a los sospechosos que aún no han sido capturados.

@teleticacom Cae banda de alias "Gordo Julio" en Cartago tras operativos. Los allanamientos dejaron 14 personas detenidas y ocho personas en fuga, según informó el fiscal general. Todos los detalles en Teletica.com. ♬ sonido original - Teletica.com



