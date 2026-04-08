Cadexco y Crecex piden estabilidad en la política monetaria de cara a nuevo Gobierno

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica, las tensiones geopolíticas, las presiones inflacionarias y señales de desaceleración global, las cámaras empresariales piden cautela y equilibrio en la conducción de la política monetaria de cara al próximo Gobierno.

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) y la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) coinciden en la necesidad de mantener una política monetaria estable y predecible, que genere confianza en los mercados y brinde condiciones adecuadas para el comercio exterior.

Actualmente, la Tasa de Política Monetaria (TPM) se mantiene en 3,25% anual, nivel que el Banco Central de Costa Rica ha sostenido desde diciembre pasado. Aunque no se prevén cambios inmediatos, el sector empresarial reconoce que existe expectativa de posibles ajustes, dependiendo del comportamiento de los mercados internacionales.

Las cámaras aseguran que respetan plenamente la autonomía del Banco Central y las decisiones adoptadas por su Junta Directiva, al tiempo que subrayan la importancia de que las medidas se adopten con base en criterios técnicos y de largo plazo.