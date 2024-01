Cadáveres se acumulan en camillas y hasta en el suelo, denuncian técnicos de morgue de OIJ

"Con este documento no queremos hacer un reclamo, pero sí que se visualice nuestra realidad que lamentablemente se ha visto afectada por falta de atención, consideramos que somos una población olvidada que no se limita solamente a realizar autopsias, sino que conlleva muchas otras actividades que a lo largo del tiempo generan secuelas tanto físicas como psicológicas y emocionales que son rechazadas para su atención como riesgo laboral y con la retribución salarial que recibimos no contamos con la solvencia suficiente para hacerles frente por nuestra cuenta, retribución que se encuentra por debajo de la base que consideramos justa para el trabajo que efectuamos", se lee en el escrito.