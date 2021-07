Cada vez menos niños con dengue son atendidos y hospitalizados, confirman cifras

Los casos de dengue pediátrico que llegan a los hospitales del país cada vez son menos.

Según datos de los diferentes centros médicos, año con año llegan menos pacientes a Emergencias y, por ende, menos quedan internados por esta enfermedad.

Regularmente los hospitales regionales son los que más atienden estos casos.

Por ejemplo, el Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, reportó en todo el 2020 nueve menores atendidos con dengue y seis internados, mientras que este 2021 únicamente han atendido a uno y hospitalizado a otro más.





En el caso de San Carlos la situación es bastante similar.

En el 2019 atendieron a nueve niños, hospitalizaron a tres. En el 2020 llegaron cinco niños, pero ninguno fue internado. Es decir, una reducción de casi 50%.

Este año solo se reportan dos atendidos y uno ingresado al centro médico.

Édgar Carrillo, director del Hospital San Carlos, comentó que la baja se atribuye, entre otras cosas, a la concientización de la población con los criaderos.

"Si no tenemos criaderos, no tenemos mosquito y sin eso no hay enfermedad", aseguró.