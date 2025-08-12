Cada hora se multa a choferes por no usar cinturón o distraerse al volante
La misma sanción aplica para quienes, mientras manejan, utilizan dispositivos electrónicos, se maquillan, comen o llevan mascotas sobre el volante.
Cada hora, la Policía de Tránsito impone una multa a conductores o acompañantes que no utilizan el cinturón de seguridad o que incurren en alguna distracción mientras están en carretera.
Durante los primeros siete meses de este año, se registraron 4.046 sanciones por no usar el cinturón o por realizar otras actividades mientras se conduce, como utilizar el teléfono celular.
De ese total, 2.176 multas fueron específicamente por no utilizar el cinturón de seguridad dentro del vehículo. Cada una de estas sanciones representa un costo de ¢123.000 para el conductor.
