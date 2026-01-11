Cada cinco horas, un conductor fue detenido por conducir en estado de ebriedad durante 2025

Las autoridades de tránsito recuerdan, una vez más, la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, tras registrar 1.643 personas presentadas al Ministerio Público por manejar ebrio en 2025.

La cifra es muy similar a la de 2024, cuando fueron 1.692 casos, todos con niveles de alcohol suficientemente altos como para justificar su presentación ante la Fiscalía.

Durante 2025 se realizaron 13.201 pruebas de alcoholemia, según informó Andrea Segura Salas, de la Policía de Tránsito.

Las sanciones por conducir ebrio incluyen multas de hasta ¢364.000 y la pérdida de seis puntos en la licencia de conducir.

Además, el alcohol estuvo vinculado a 24 muertes en accidentes de tránsito durante 2025, un aumento respecto a las 18 registradas en 2024, evidenciando la persistente peligrosidad de esta conducta.

​