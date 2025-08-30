Buscan voluntarios para proteger más de 1.500 hectáreas de bosque en Costa Rica

El Refugio de Vida Silvestre La Marta, ubicado en el área de conservación del corredor biológico de Costa Rica, abrió una nueva convocatoria para grupos de voluntarios comprometidos con la protección ambiental.

El llamado busca fortalecer el mantenimiento de más de 1.500 hectáreas de bosque protegido, esenciales para el tránsito de especies de flora y fauna en el país y la región.

La participación de personas voluntarias es clave para conservar la biodiversidad, mantener abiertos los senderos para visitantes y fomentar la conciencia ambiental.

Las tareas incluyen limpieza de espacios, mejora de senderos, apoyo en investigación, elaboración de rótulos y estructuras, entre otras labores que garantizan la seguridad del ecosistema y de quienes lo visitan.

“Cada grupo que se une al programa forma parte de nuestra misión académica y ambiental: conservar, aprender y actuar por un planeta con futuro”, explicó Mariechen Lang, vicerrectora del Refugio.

Uno de los principales retos de La Marta es formar ciudadanos con conciencia ecológica. El voluntariado no solo representa fuerza de trabajo, sino también un espacio para compartir ideas, generar impacto positivo y crear un vínculo real con la naturaleza. La vocera destacó que no se requiere experiencia ni condición física excepcional: “Una buena actitud, amor por la naturaleza y disposición para proponer mejoras son suficientes”.

Las personas interesadas pueden comunicarse al WhatsApp +506 8743-9822 o escribir a los correos [email protected] y [email protected] para obtener más información y coordinar su participación.