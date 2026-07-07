Buscan milagros atribuidos a Sor María Romero para impulsar su canonización

Su vida estuvo marcada por el servicio a los más necesitados. A través de su trabajo en comunidades vulnerables, escuelas y obras sociales, dedicó gran parte de su misión a ayudar a personas en condición de pobreza, especialmente a niños y jóvenes. Este 7 de julio se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de la beata María Romero Menjíbar, ocurrida el 7 de julio de 1977.

La coincidencia de la fecha, conocida por algunos como el "siete del siete del 77", ha sido recordada por sus seguidores como un símbolo de plenitud, al igual que el legado que dejó y que continúa inspirando a cientos de fieles.



“Siempre estuvo para aquellos que tenían más necesidad, principalmente para los niños que vivían en extrema pobreza”, comentó Sor Isabel Rodríguez.



La religiosa fue beatificada el 14 de abril de 2002 por el papa Juan Pablo II. Actualmente, sus seguidores impulsan el proceso para su canonización y hacen un llamado a la población a compartir posibles milagros atribuidos a su intercesión (ver video adjunto).



“Pedimos a la población que rece por un milagro o que dé a conocer cualquier favor recibido para que pueda ser proclamada santa”, agregó Rodríguez.



Como parte de las actividades conmemorativas, una exposición sobre la vida y obra de la beata permanecerá abierta al público durante los fines de semana.



